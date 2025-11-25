Глава МИД Ирана завтра посетит Францию
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 10:22
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 26 ноября посетит Францию для проведения двусторонних переговоров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра проведет переговоры в Париже со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.
Представитель МИД Эсмаил Багаи подтвердил, что Арагчи отправится во Францию после своего участия в ежегодном заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.
По словам Багаи, в ходе визита будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности дело гражданки Ирана Махдии Эсфандиари, а также более широкие региональные и международные проблемы.
