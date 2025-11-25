Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Глава МИД Ирана завтра посетит Францию

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 10:22
    Глава МИД Ирана завтра посетит Францию

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 26 ноября посетит Францию ​​для проведения двусторонних переговоров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    Согласно информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра проведет переговоры в Париже со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

    Представитель МИД Эсмаил Багаи подтвердил, что Арагчи отправится во Францию ​​после своего участия в ежегодном заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.

    По словам Багаи, в ходе визита будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности дело гражданки Ирана Махдии Эсфандиари, а также более широкие региональные и международные проблемы.

