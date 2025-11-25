Глава МИД Ирана завтра посетит Францию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 26 ноября посетит Францию ​​для проведения двусторонних переговоров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра проведет переговоры в Париже со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

Представитель МИД Эсмаил Багаи подтвердил, что Арагчи отправится во Францию ​​после своего участия в ежегодном заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.

По словам Багаи, в ходе визита будут обсуждаться двусторонние вопросы, в частности дело гражданки Ирана Махдии Эсфандиари, а также более широкие региональные и международные проблемы.