İran XİN başçısı sabah Fransaya səfər edəcək
Region
- 25 noyabr, 2025
- 11:13
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi noyabrın 26-da ikitərəfli danışıqlar aparmaq üçün Fransaya səfər edəcək.
Bu barədə "Report" İran KİV-inə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, A.Əraqçi sabah Parisdə fransalı həmkarı Jan-Noel Barro ilə danışıqlar aparacaq.
XİN-in nümayəndəsi İsmail Baqainin sözlərinə görə, səfər zamanı ikitərəfli məsələlər, eləcə də daha geniş regional və beynəlxalq problemlər müzakirə ediləcək.
