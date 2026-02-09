İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 09 fevral, 2026
    • 17:07
    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana xarici ölkələrdən 4,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 8 min 667 ton badımcan gətirilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 11 %, kəmiyyət olaraq – 11 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İrandan 4,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 12 % az) 8 min 154 ton (-12 %), Türkiyədən 259 min ABŞ dolları dəyərində (+7 %) 512 ton (+6 %) və Yaponiyadan 0,2 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton məhsul alıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Yaponiyadan tədarük həyata keçirilib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi badımcan İran Türkiyə Yaponiya

    Son xəbərlər

    17:30

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    17:29

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:20

    Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    17:19
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirir

    Hərbi
    17:13
    Foto

    "Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıb

    İKT
    17:07

    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    17:07

    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    Region
    17:05
    Foto

    Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti