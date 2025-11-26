İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    İran və Fransa XİN başçıları nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası imkanını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 23:34
    İran və Fransa XİN başçıları nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası imkanını müzakirə ediblər

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi fransalı həmkarı Jan-Noel Barro ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.

    Məlumata əsasən, tərəflər İranda əvvəllər casusluqda ittiham olunan iki Fransa vətəndaşının – Sesil Kuler və Jak Parisin vəziyyətini müzakirə ediblər.

    "Fransa öz vətəndaşlarının Tehrandakı səfirlikdən tez bir zamanda geri qaytarılmasını tələb edib", – bəyanatda vurğulanır.

    Barro Əraqçi ilə söhbətində Tehranı zəmanət öhdəliklərinə əməl etməyə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa və İranın nüvə proqramının müzakirəsi üçün danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb.

    Fransa İran Abbas Əraqçi nüvə proqramı
    Главы МИД Ирана и Франции обсудили возможность возобновления переговоров по ядерной программе

    Son xəbərlər

    00:54

    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    00:46

    KİV: ABŞ CAR-ı G20-nin 2026-cı ildəki sammitinə dəvət etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    00:36

    Ağ Evdə atışmada şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:05

    Perunun keçmiş prezidenti 14 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Xələf Xələfov Türkiyə XİN başçısının müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:54

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:34

    İran və Fransa XİN başçıları nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası imkanını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:21

    Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcək

    İnfrastruktur
    23:04

    Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti