Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС

Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты в Украине под контроль Киева.

Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты в Украине под контроль Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении министров "семерки", которое распространил в среду МИД Германии.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. РФ должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет", - утверждается в документе.

"В этой связи мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца - Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию", - заявили министры. Они считают, что "украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления". "То, что угрожает региону, - это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС", - утверждают главы МИД G7.