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Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС

Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты в Украине под контроль Киева.
Другие страны
10 августа 2022 г. 15:21
Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС

Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты в Украине под контроль Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении министров "семерки", которое распространил в среду МИД Германии.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. РФ должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет", - утверждается в документе.

"В этой связи мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца - Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию", - заявили министры. Они считают, что "украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления". "То, что угрожает региону, - это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС", - утверждают главы МИД G7.

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