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Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности изменения шенгенского визового кодекса

Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности изменения шенгенского визового кодекса Главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идет.
Другие страны
18 августа 2022 г. 12:34
Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности изменения шенгенского визового кодекса

Главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идет.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией на предстоящем "гимнихе". Речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенциях, - пояснил дипломат.

По его словам, на первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу.

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