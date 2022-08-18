Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности изменения шенгенского визового кодекса

Главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идет.

Главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идет.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией на предстоящем "гимнихе". Речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенциях, - пояснил дипломат.

По его словам, на первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу.