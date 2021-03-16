О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главой МВД в США впервые станет женщина-индеец

Главой МВД в США впервые станет женщина-индеец Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры члена Палаты представителей (демократ от штата Нью-Мексико) Деборы Холэнд на пост главы министерства внутренних дел
Другие страны
16 марта 2021 г. 03:09
Главой МВД в США впервые станет женщина-индеец
Деборы Холэнд

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры члена Палаты представителей (демократ от штата Нью-Мексико) Деборы Холэнд на пост главы министерства внутренних дел.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Холэнд поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против. 60-летняя Холэнд теперь станет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД.

В США МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В США самолет рухнул на машину и взорвался, есть погибшие
ВидеоВ США самолет рухнул на машину и взорвался, есть погибшие
16 марта 2021 г. 02:31
В Ираке обстреляли базу с военными США
В Ираке обстреляли базу с военными США
16 марта 2021 г. 00:03
У премьер-министра Эстонии выявили коронавирус
У премьер-министра Эстонии выявили коронавирус
15 марта 2021 г. 23:42
Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве
Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве
15 марта 2021 г. 21:24
Лукашенко утвердил состав Совбеза Беларуси
Лукашенко утвердил состав Совбеза Беларуси
15 марта 2021 г. 20:55
В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 4 млн
В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 4 млн
15 марта 2021 г. 20:15
Главы МИД стран НАТО впервые с начала пандемии коронавируса встретятся очно
Главы МИД стран НАТО впервые с начала пандемии коронавируса встретятся очно
15 марта 2021 г. 19:55
США призывают не признавать легитимность президентских выборов в Сирии
США призывают не признавать легитимность президентских выборов в Сирии
15 марта 2021 г. 19:21
Washington Post: Инфраструктура США в опасном состоянии
Washington Post: Инфраструктура США в опасном состоянии
15 марта 2021 г. 18:34
Экс-президент Польши перенес операцию на сердце
Экс-президент Польши перенес операцию на сердце
15 марта 2021 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi