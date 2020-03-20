Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее официальном сайте.

"Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться", - говорится в сообщении Бисли.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 170 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.