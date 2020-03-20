 Наверх

Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом

Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее официальном сайте.

"Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться", - говорится в сообщении Бисли.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 170 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!