​Глава Toshiba уходит в отставку из-за обмана в отчетах

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Исполнительный директор и президент японской корпорации Toshiba Хисао Танака и вице-президент компании Норио Сасаки подали в отставку, сообщает Report со ссылкой на BBC.
Также компанию покинет советник исполнительного директора Ацутоси Нисида.
Как выяснилось в ходе проверки, результаты которой были обнародованы в понедельник, высокопоставленные сотрудники Toshiba в течение нескольких лет завышали прибыль в отчетах компании.
Согласно данным проверки, прибыль компании оказалась завышена на 151,8 млрд. иен (1,2 млрд. долларов США).
Пост президента компании, как ожидается, со среды займет председатель совета директоров Масаси Муромати.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook