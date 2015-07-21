​Глава Toshiba уходит в отставку из-за обмана в отчетах

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Исполнительный директор и президент японской корпорации Toshiba Хисао Танака и вице-президент компании Норио Сасаки подали в отставку, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Также компанию покинет советник исполнительного директора Ацутоси Нисида.

Как выяснилось в ходе проверки, результаты которой были обнародованы в понедельник, высокопоставленные сотрудники Toshiba в течение нескольких лет завышали прибыль в отчетах компании.

Согласно данным проверки, прибыль компании оказалась завышена на 151,8 млрд. иен (1,2 млрд. долларов США).

Пост президента компании, как ожидается, со среды займет председатель совета директоров Масаси Муромати.