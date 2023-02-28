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Глава Rheinmetall: ФРГ поставила Киеву 2 новых системы ПВО в ущерб своей безопасности

Глава Rheinmetall: ФРГ поставила Киеву 2 новых системы ПВО в ущерб своей безопасности Германия поставила в Украину две системы ПВО, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 19:43
Глава Rheinmetall: ФРГ поставила Киеву 2 новых системы ПВО в ущерб своей безопасности

Германия поставила в Украину две системы ПВО, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха.

Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом заявил гендиректор германского концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.

"У нас было две системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент в Украине", - заявил он.

По словам Паппергера, речь о системах ПВО Skynex и новейшей продукции концерна - самоходной установке ПВО Skyranger. Четырех таких систем хватило бы, чтобы защитить столицу Германии.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой Rheinmetall и обсудил с ним будущие поставки танков и бронетехники для Киева. Паппергер заявил о готовности поставить на Украину 20-25 танков Leopard 1 в текущем году.

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