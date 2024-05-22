Парламент Вьетнама избрал То Лама новым президентом страны

Член Политбюро Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министр общественной безопасности генерал армии То Лам избран президентом страны.
Как передает
Голосование прошло в рамках проходящей в Ханое седьмой сессии Нацсобрания 15-го созыва.
По данным контрольной комиссии парламента, резолюцию об избрании 66-летнего То Лама главой государства поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов Нацсобрания, являющегося, согласно Конституции Вьетнама, высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.