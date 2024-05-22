О нас

Парламент Вьетнама избрал То Лама новым президентом страны

Парламент Вьетнама избрал То Лама новым президентом страны Член Политбюро Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министр общественной безопасности генерал армии То Лам избран президентом страны.
Другие страны
22 мая 2024 г. 07:53
Парламент Вьетнама избрал То Лама новым президентом страны

Член Политбюро Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министр общественной безопасности генерал армии То Лам избран президентом страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заведующий канцелярией Национального собрания (однопалатный парламент) Буй Ван Кыонг.

Голосование прошло в рамках проходящей в Ханое седьмой сессии Нацсобрания 15-го созыва.

По данным контрольной комиссии парламента, резолюцию об избрании 66-летнего То Лама главой государства поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов Нацсобрания, являющегося, согласно Конституции Вьетнама, высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vyetnam parlamenti To Lamı ölkənin yeni prezidenti seçib

Экслюзивные новости

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi