​Глава полиции иракской провинции Дияла погиб во время теракта

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Глава полиции иракской провинции Дияла полковник Халед эль-Карахи погиб в результате совершенного на него покушения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель комитета по безопасности провинции Садык аль-Хусейни.

По его информации, машина начальника полиции была подорвана на юге административного центра провинции - города Баакуба, расположенного в 50 км северо-восточнее Багдада. Согласно предварительным данным, взрывное устройства было закреплено под днищем служебного автомобиля эль-Карахи и приведено в действие, когда он садился в машину. При взрыве погиб также офицер полиции, сопровождавший полковника.

Представители следственных органов Диялы полагают, что теракт в Баакубе организован сторонниками террористической группировки "Исламское государство".