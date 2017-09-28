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    Глава Пентагона совершил незапланированный визит в Катар

    Об этом сообщило посольство США в Дохе

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис совершил незапланированный визит в Катар, где встретился с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и министром обороны Катара Халедом аль-Аттыйя.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило посольство США в Дохе.

    "Глава Пентагона в Катаре сегодня встретился с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и министром обороны аль-Аттыйя для обсуждения прочных военных связей США и Катара", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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