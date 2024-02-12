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Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель

Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель для участия в заседании контактной группы по Украине и встреч с коллегами из стран НАТО.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 22:29
Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель

Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель для участия в заседании контактной группы по Украине и встреч с коллегами из стран НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Министр не поедет в Брюссель на этой неделе", - заявили в ведомстве.

Остин был помещен в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Сроки выписки министра не разглашаются. На время госпитализации он передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

Заседание контактной группы под руководством США назначено на 14 февраля. Оно должно пройти в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.

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