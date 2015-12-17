Глава Пентагона использовал личную электронную почту для служебной деятельности

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер в нарушение инструкций временно использовал личный аккаунт электронной почты для служебной деятельности. Как сообщает Report об этом пишет The New York Times.

По данным издания, глава Пентагона пользовался личной почтой на протяжении по меньшей мере двух месяцев.

О нарушениях узнали в Белом доме. Глава аппарата Деннис Мак-Доно дал поручение запросить Пентагон на предмет того, почему Картер использует личную почту.

В 2012 году министерство обороны приняло политику, запрещающую всем сотрудникам, независимо от ранга и должности, использовать для государственных нужд личную электронную почту.