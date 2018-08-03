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    Глава Нацразведки США заявил, что Россия продолжает попытки вмешательства в американские выборы

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс обвинил Россию во "вмешательстве" в предстоящие американские промежуточные выборы.

    Как передает Report, "что касается активности России на промежуточных выборах, мы продолжаем видеть широкомасштабную российскую кампанию, целью которой является попытка ослабить и разделить Соединённые Штаты", - сказал он.

    Коутс также добавил, что есть и другие страны, которые заинтересованы в том, чтобы повлиять на политическую обстановку в США.

    "Мы знаем, что есть и другие, у которых есть возможности и, может быть, рассматривают возможность влияния", - отметил он.

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