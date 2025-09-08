Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестах
- 08 сентября, 2025
- 19:56
Министр внутренних дел Непала Рамеш Лекхак подал в отставку в связи с гибелью людей на массовых протестах в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на Kathmandu Post, он передал свое заявление премьер-министру страны во время заседания Кабинета министров.
По словам присутствовавшего на встрече министра, Лекхак ушел с поста по моральным соображениям после того, как в ходе протестов молодежи поколения Z в Катманду погибли 17 человек, в Итахари - двое, а почти 400 получили ранения.
Ранее в тот же день генеральные секретари Непальского конгресса в ходе заседания руководства партии потребовали отставки Лекхака.
