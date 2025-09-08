İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Nepal DİN başçısı etirazlarda insan ölümlərinə görə istefa verib

    Nepalın daxili işlər naziri Rame Lekhak ölkədə baş verən kütləvi etirazlar zamanı insanların ölümünə görə istefa verib.

    "Report" "Kathmandu Post"a istinadən xəbər verir ki, o, Nazirlər Kabinetinin iclası zamanı ərizəsini ölkənin Baş nazirinə verib.

    İclasda iştirak edən nazirin sözlərinə görə, Lekhak məsələnin mənəvi səbəblərinə görə istefa verib.

    Xatırladaq ki, hökumətin sosial media platformalarının əksəriyyətini, o cümlədən "Instagram", "YouTube" və "X"i ölkədə qadağan etmək qərarına cavab olaraq "Z" nəslinin nümayəndələri küçələrə axışıb. Etirazlar zamanı Katmanduda 17, İtaharidə 2 nəfər ölüb, 400-ə yaxın insan yaralanıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Nepal Konqresinin baş katibləri partiya rəhbərliyinin iclasında Lekhakın istefasını tələb etmişdilər.

    Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестах

