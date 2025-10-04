Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Глава МВД Баварии намерен наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 02:47
    Глава МВД Баварии намерен наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман после инцидентов с беспилотниками в аэропорту Мюнхена заявил о планах расширить полномочия баварской полиции для того, чтобы правоохранители могли сбивать дроны.

    Об этом Report передает со ссылкой на агентство DPA.

    "Мы хотим значительно расширить правовые возможности баварской полиции, чтобы она могла принимать немедленные и эффективные меры против дронов. Это также означает, что полиция сможет незамедлительно сбивать БПЛА в случае острой опасности. В ближайшее время мы представим законопроект о внесении соответствующих поправок в закон о полномочиях полиции Баварии", - констатировал Херман.

    Техническое оснащение баварской полиции в этой области, по его словам, должно постоянно модернизироваться и расширяться. Как и премьер-министр региона Маркус Зёдер, Херман отметил, что конкретные шаги будут предприняты на заседании кабинета министров 7 октября. Он назвал появление дронов над аэропортом Мюнхена тревожным сигналом. "Угроза, исходящая от дронов, реальна и нарастает. Наша критическая инфраструктура подвергается все большему риску", - отметил Херман.

    Ранее полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Аналогичная мера была введена вечером 2 октября. По данным газеты Bild, полиция до сих пор не смогла установить, кто запустил БПЛА.

    Германия беспилотники угроза дронов

    Последние новости

    02:47

    Глава МВД Баварии намерен наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Другие страны
    02:35

    Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

    Футбол
    02:19

    В Ницце при стрельбе погибли два человека

    Другие страны
    01:58

    Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за появления БПЛА

    Другие страны
    01:34

    Постпред при ООН подчеркнул активную роль Азербайджана в вопросах деколонизации

    Внешняя политика
    01:25

    Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы

    Другие страны
    01:22

    В Гядабейе 17-летний парень получил ножевые ранения, подозреваемый задержан

    Происшествия
    01:17

    Суд в США приговорил рэпера P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы

    Другие страны
    01:07

    В посольство Азербайджана в Турции назначен новый советник

    Внешняя политика
    Лента новостей