Глава МВД Баварии намерен наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман после инцидентов с беспилотниками в аэропорту Мюнхена заявил о планах расширить полномочия баварской полиции для того, чтобы правоохранители могли сбивать дроны.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство DPA.

"Мы хотим значительно расширить правовые возможности баварской полиции, чтобы она могла принимать немедленные и эффективные меры против дронов. Это также означает, что полиция сможет незамедлительно сбивать БПЛА в случае острой опасности. В ближайшее время мы представим законопроект о внесении соответствующих поправок в закон о полномочиях полиции Баварии", - констатировал Херман.

Техническое оснащение баварской полиции в этой области, по его словам, должно постоянно модернизироваться и расширяться. Как и премьер-министр региона Маркус Зёдер, Херман отметил, что конкретные шаги будут предприняты на заседании кабинета министров 7 октября. Он назвал появление дронов над аэропортом Мюнхена тревожным сигналом. "Угроза, исходящая от дронов, реальна и нарастает. Наша критическая инфраструктура подвергается все большему риску", - отметил Херман.

Ранее полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Аналогичная мера была введена вечером 2 октября. По данным газеты Bild, полиция до сих пор не смогла установить, кто запустил БПЛА.