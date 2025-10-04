Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за появления БПЛА

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 01:58
    Аэропорт Мюнхена в ФРГ вновь приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

    "В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы", - приводит агентство заявление представителя аэропорта. Отмечается, что пока не ясно, являются ли замеченные БПЛА причиной закрытия аэропорта.

    "Мы проверяем информацию о возможном появлении беспилотников. По соображениям безопасности авиадиспетчерская служба приостановила полеты в 21:28 (23:28 по бакинскому времени)", - заявил газете Bild представитель федерального управления полиции Мюнхена Томас Боровик.

    В пресс-службе аэропорта Мюнхена также сообщили, что выполнение полетов приостановлено в качестве меры предосторожности до дальнейшего уведомления.

    Вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников.

    Напомним, что 1 октября французские военные высадились на нефтяной танкер Boracay, который, по данным ряда СМИ, был причастен к полетам неопознанных беспилотников над Данией в сентябре и принадлежность к "теневому флоту" РФ.

