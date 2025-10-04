Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за появления БПЛА

Аэропорт Мюнхена в ФРГ вновь приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

"В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы", - приводит агентство заявление представителя аэропорта. Отмечается, что пока не ясно, являются ли замеченные БПЛА причиной закрытия аэропорта.

"Мы проверяем информацию о возможном появлении беспилотников. По соображениям безопасности авиадиспетчерская служба приостановила полеты в 21:28 (23:28 по бакинскому времени)", - заявил газете Bild представитель федерального управления полиции Мюнхена Томас Боровик.

В пресс-службе аэропорта Мюнхена также сообщили, что выполнение полетов приостановлено в качестве меры предосторожности до дальнейшего уведомления.

Вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников.

Напомним, что 1 октября французские военные высадились на нефтяной танкер Boracay, который, по данным ряда СМИ, был причастен к полетам неопознанных беспилотников над Данией в сентябре и принадлежность к "теневому флоту" РФ.