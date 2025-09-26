Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Дании около аэропорта Ольборга вновь заметили БПЛА

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 05:50
    В Дании около аэропорта Ольборга вновь заметили БПЛА

    Рядом с аэропортом в датском городе Ольборг снова заметили беспилотники.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил сервис Flightradar.

    По его данным, авиарейс KL1289 возвращается в Амстердам, а вылет рейса SK1225 из Копенгагена отменен.

    Напомним, что 22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов.

    В дни появления дронов в небе Дании к морской границе королевства, как указывает местная газета Ekstra Bladet, подходил большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" Балтийского флота ВМФ России.

    Утверждается, что корабль был обнаружен в 12 километрах от побережья, в районе острова Лангеланн. При этом транспондер судна был выключен, и проследить его перемещение гражданскими средствами невозможно.

    Издание уточняет, что минобороны Дании знало о появлении российского БДК. Экс-аналитик Службы разведки Вооруженных сил Дании Якоб Карсбо предположил, что "Александр Шабалин" мог прибыть в качестве отвлекающего маневра, чтобы заставить датских военных распылить свои силы.

    "Трудно поверить в совпадение, что российский военный корабль вот уже несколько дней просто так дрейфует у границ датских территориальных вод", - сказал он.

    беспилотники нарушение воздушного пространства Дания

    Последние новости

    06:36

    США введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики

    Здоровье
    06:22

    Yonhap: Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР

    Другие страны
    05:50

    В Дании около аэропорта Ольборга вновь заметили БПЛА

    Другие страны
    05:18

    В США умерла женщина, совершившая попытку покушения на президента Форда

    Другие страны
    04:44

    Bloomberg: В Москве назвали нарушение границы стран НАТО ответом на удары Киева по Крыму

    В регионе
    04:06

    NASA рассматривает возможность ядерного удара по угрожающему Луне астероиду

    Это интересно
    03:39

    The Economist: Тони Блэр надеется возглавить администрацию Газы после конфликта

    Другие страны
    03:22

    Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

    Другие страны
    02:53

    Хуситы заявили об ударе "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву

    Другие страны
    Лента новостей