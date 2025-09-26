В Дании около аэропорта Ольборга вновь заметили БПЛА

Рядом с аэропортом в датском городе Ольборг снова заметили беспилотники.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил сервис Flightradar.

По его данным, авиарейс KL1289 возвращается в Амстердам, а вылет рейса SK1225 из Копенгагена отменен.

Напомним, что 22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов.

В дни появления дронов в небе Дании к морской границе королевства, как указывает местная газета Ekstra Bladet, подходил большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" Балтийского флота ВМФ России.

Утверждается, что корабль был обнаружен в 12 километрах от побережья, в районе острова Лангеланн. При этом транспондер судна был выключен, и проследить его перемещение гражданскими средствами невозможно.

Издание уточняет, что минобороны Дании знало о появлении российского БДК. Экс-аналитик Службы разведки Вооруженных сил Дании Якоб Карсбо предположил, что "Александр Шабалин" мог прибыть в качестве отвлекающего маневра, чтобы заставить датских военных распылить свои силы.

"Трудно поверить в совпадение, что российский военный корабль вот уже несколько дней просто так дрейфует у границ датских территориальных вод", - сказал он.