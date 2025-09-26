İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Danimarkada Olborq hava limanı yaxınlığında yenidən PUA görüntülənib

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 07:14
    Danimarkada Olborq hava limanı yaxınlığında yenidən PUA görüntülənib

    Danimarkanın Olborq şəhərinin hava limanı yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatları yenidən görünüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Flightradar" sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

    Xidmətin məlumatına görə, nəticədə "KL1289" reysi Amsterdama qayıdıb, Kopenhagendən "SK1225" reysi isə ləğv edilib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 22-də Kopenhagen səmasında bir neçə iri pilotsuz uçan aparat görüntülənib. Danimarka paytaxtının hava limanı təyyarələrin enməsi və enməsi üçün bağlı olub.

    В Дании около аэропорта Ольборга вновь заметили БПЛА

