Danimarkada Olborq hava limanı yaxınlığında yenidən PUA görüntülənib
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 07:14
Danimarkanın Olborq şəhərinin hava limanı yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatları yenidən görünüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Flightradar" sosial şəbəkədə məlumat yayıb.
Xidmətin məlumatına görə, nəticədə "KL1289" reysi Amsterdama qayıdıb, Kopenhagendən "SK1225" reysi isə ləğv edilib.
Xatırladaq ki, sentyabrın 22-də Kopenhagen səmasında bir neçə iri pilotsuz uçan aparat görüntülənib. Danimarka paytaxtının hava limanı təyyarələrin enməsi və enməsi üçün bağlı olub.
