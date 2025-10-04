Bavariyanın daxili işlər naziri polisə PUA-ları vurmaq səlahiyyəti vermək niyyətindədir
- 04 oktyabr, 2025
- 03:10
Münhen hava limanında baş verən dron insidentlərindən sonra Bavariyanın daxili işlər naziri Yoahim Hermann pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün Bavariya polisinin səlahiyyətlərini genişləndirmək planlarını açıqlayıb.
"Report" bu barədə DPA agentliyinə istinadən xəbər verir.
"Biz Bavariya polisinin qanuni səlahiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmək istəyirik ki, onlar dronlara qarşı dərhal və effektiv tədbirlər görə bilsinlər. Bu həm də o deməkdir ki, polis kəskin təhlükə anında PUA-ları dərhal vura biləcək. Biz tezliklə Bavariya Polis İdarəsi Aktına müvafiq olaraq dəyişiklik etmək üçün qanun layihəsi təqdim edəcəyik", - Hermann bildirib.
O, bildirib ki, Bavariya polisinin bu sahədə texniki təchizatı daim modernləşdirilməli və genişləndirilməlidir. Regional nazir-prezident Markus Söder kimi, Hermann oktyabrın 7-də Nazirlər Kabinetinin iclasında konkret addımların atılacağını qeyd edib.
O, Münhen hava limanı üzərində dronların görünməsini həyəcan siqnalı adlandırıb. "Dronların yaratdığı təhlükə realdır və artır. Bizim kritik infrastrukturumuz getdikcə daha çox risk altındadır", - Hermann qeyd edib.