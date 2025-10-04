İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Bavariyanın daxili işlər naziri polisə PUA-ları vurmaq səlahiyyəti vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 03:10
    Bavariyanın daxili işlər naziri polisə PUA-ları vurmaq səlahiyyəti vermək niyyətindədir

    Münhen hava limanında baş verən dron insidentlərindən sonra Bavariyanın daxili işlər naziri Yoahim Hermann pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün Bavariya polisinin səlahiyyətlərini genişləndirmək planlarını açıqlayıb.

    "Report" bu barədə DPA agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Biz Bavariya polisinin qanuni səlahiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmək istəyirik ki, onlar dronlara qarşı dərhal və effektiv tədbirlər görə bilsinlər. Bu həm də o deməkdir ki, polis kəskin təhlükə anında PUA-ları dərhal vura biləcək. Biz tezliklə Bavariya Polis İdarəsi Aktına müvafiq olaraq dəyişiklik etmək üçün qanun layihəsi təqdim edəcəyik", - Hermann bildirib.

    O, bildirib ki, Bavariya polisinin bu sahədə texniki təchizatı daim modernləşdirilməli və genişləndirilməlidir. Regional nazir-prezident Markus Söder kimi, Hermann oktyabrın 7-də Nazirlər Kabinetinin iclasında konkret addımların atılacağını qeyd edib.

    O, Münhen hava limanı üzərində dronların görünməsini həyəcan siqnalı adlandırıb. "Dronların yaratdığı təhlükə realdır və artır. Bizim kritik infrastrukturumuz getdikcə daha çox risk altındadır", - Hermann qeyd edib.

    Almaniya Dron
    Глава МВД Баварии намерен наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Son xəbərlər

    03:10

    Bavariyanın daxili işlər naziri polisə PUA-ları vurmaq səlahiyyəti vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:47

    Tramp: İsrail Qəzzanın bombalanmasını dərhal dayandırmalıdır

    Digər ölkələr
    02:25

    ABŞ məhkəməsi reper P. Diddiyə 50 ay həbs cəzası verib

    Digər ölkələr
    01:46

    BMT-də Azərbaycanın müstəmləkəsizləşdirmə məsələlərində fəal rolundan danışılıb

    Xarici siyasət
    01:13

    Praqa hava limanı dron təhlükəsi ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri görür

    Digər ölkələr
    00:50

    Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə yeni müşavir təyin edilib

    Xarici siyasət
    00:30

    Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 5 il ötür

    Daxili siyasət
    00:17

    Gədəbəydə bıçaqlanma olub, yeniyetmə saxlanılıb

    Hadisə
    00:15

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti