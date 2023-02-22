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Глава МККК: Будем настаивать на выведении гуманитарных операций в Сирии из-под санкций

Глава МККК: Будем настаивать на выведении гуманитарных операций в Сирии из-под санкций Международный комитет Красного креста (МККК) будет настаивать на выведении из-под международных санкций операций по оказанию гуманитарной помощи, в том числе в Сирии.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 11:15
Глава МККК: Будем настаивать на выведении гуманитарных операций в Сирии из-под санкций

Международный комитет Красного креста (МККК) будет настаивать на выведении из-под международных санкций операций по оказанию гуманитарной помощи, в том числе в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор организации Роберт Мардини на полях проходящего в Эр-Рияде международного гуманитарного форума.

"Санкции - это всегда политическое решение. Мы всегда настаиваем на том, чтобы при принятии решений о санкциях в отношении других государств были предусмотрены исключения по гуманитарным соображениям", - сказал он.

По его словам, нецелесообразно рассуждать о том, оправданы те или иные рестрикции или нет, однако МККК "продолжит настаивать на необходимости предусматривать очень значительные исключения в любом санкционном режиме, в том числе применительно к Сирии".

"Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что гуманитарные операции не будут отложены и не возникнет препятствий, которые имели бы решающее значение в контексте поддержания жизни гражданского населения", - пояснил Мардини.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам в соседней Сирии. По последним данным, в Сирии число погибших превысило 5,8 тыс. человек.

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