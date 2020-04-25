​Глава минздрава Израиля заявил об отставке

Яаков Лицман https://report.az/storage/news/016541e19b0759552d1ec27595c18745/a9d75968-82f0-4e4b-b9de-05874af8a3d6_292.jpg

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил об отставке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает 13 канал израильского телевидения.

"Министр здравоохранения Яаков Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства", - говорится в сообщении телеканала.

Журналисты телеканала отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.

Сообщается также, что об отставке с поста главы минздрава Лицмана некоторое время назад просил премьер-министр Нетаньяху. Занимающая 8 депутатских кресел в 120-местном Кнессете партия "Яадут А-Тора", возглавляемая Лицманом, на протяжении многих лет входит в состав правительств под руководством Биньямина Натеньяху.