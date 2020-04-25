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Глава минздрава Израиля заявил об отставке

​Глава минздрава Израиля заявил об отставке

Яаков Лицман

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил об отставке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает 13 канал израильского телевидения.

"Министр здравоохранения Яаков Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства", - говорится в сообщении телеканала.

Журналисты телеканала отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.

Сообщается также, что об отставке с поста главы минздрава Лицмана некоторое время назад просил премьер-министр Нетаньяху. Занимающая 8 депутатских кресел в 120-местном Кнессете партия "Яадут А-Тора", возглавляемая Лицманом, на протяжении многих лет входит в состав правительств под руководством Биньямина Натеньяху.

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