Глава Минобороны ФРГ выступил за увеличение военных расходов

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул необходимость увеличения военных расходов.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул необходимость увеличения военных расходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением германский министр выступил в ходе речи в Бундестаге.

"Безопасность не дается бесплатно. Войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится", - подчеркнул он.

При этом Писториус отметил, что финансирование военных расходов "идет в правильном направлении". На развитие вооруженных сил, по его словам, будет выделено €72 млрд, что является самой большой суммой за всю историю Бундесвера.

При этом глава Минобороны отметил, что целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП будет достигнут в 2024 году. По его мнению, очевидно, что оборонный бюджет придется постоянно увеличивать даже после исчерпания специального фонда для Бундесвера в размере €100 млрд. Что необходимо, так это "надежно планируемый бюджет", резюмировал министр.