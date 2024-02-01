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Глава Минобороны ФРГ выступил за увеличение военных расходов

Глава Минобороны ФРГ выступил за увеличение военных расходов Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул необходимость увеличения военных расходов.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 03:06
Глава Минобороны ФРГ выступил за увеличение военных расходов

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул необходимость увеличения военных расходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением германский министр выступил в ходе речи в Бундестаге.

"Безопасность не дается бесплатно. Войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится", - подчеркнул он.

При этом Писториус отметил, что финансирование военных расходов "идет в правильном направлении". На развитие вооруженных сил, по его словам, будет выделено €72 млрд, что является самой большой суммой за всю историю Бундесвера.

При этом глава Минобороны отметил, что целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП будет достигнут в 2024 году. По его мнению, очевидно, что оборонный бюджет придется постоянно увеличивать даже после исчерпания специального фонда для Бундесвера в размере €100 млрд. Что необходимо, так это "надежно планируемый бюджет", резюмировал министр.

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