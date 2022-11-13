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Глава Минфина США выступила за стабилизацию отношений Вашингтона и Пекина

Глава Минфина США выступила за стабилизацию отношений Вашингтона и Пекина Министр финансов США Джанет Йеллен выступает за стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 03:19
Глава Минфина США выступила за стабилизацию отношений Вашингтона и Пекина
Джанет Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен выступает за стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью газете The New York Times.

По словам главы американского Минфина, она выступает за то, чтобы "стабилизировать отношения (между США и КНР) и попытаться настроить их на нужный лад, признавая, что у нас есть целый ряд озабоченностей, которые мы хотели бы разрешить". "Нам важно объяснить, почему мы принимаем те или иные меры и на чем они основываются, что это не является попыткой полностью парализовать экономику Китая и остановить ее развитие", - подчеркнула Йеллен.

Как пишет издание, глава американского Минфина высказалась за наращивание коммуникации между сторонами, что может привести к налаживанию двусторонних отношений. "У нас есть озабоченности в сфере национальной безопасности, и, если проводимая нами политика имеет непредвиденные последствия для Китая в более широком смысле, нам важно иметь возможность услышать их озабоченности и, вероятно, заняться ими", - указала Йеллен, добавив, что озабоченность США вызывают также "экономические практики" Пекина.

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