Глава Минфина США выступила за стабилизацию отношений Вашингтона и Пекина

Министр финансов США Джанет Йеллен выступает за стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.

Министр финансов США Джанет Йеллен выступает за стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью газете The New York Times .

По словам главы американского Минфина, она выступает за то, чтобы "стабилизировать отношения (между США и КНР) и попытаться настроить их на нужный лад, признавая, что у нас есть целый ряд озабоченностей, которые мы хотели бы разрешить". "Нам важно объяснить, почему мы принимаем те или иные меры и на чем они основываются, что это не является попыткой полностью парализовать экономику Китая и остановить ее развитие", - подчеркнула Йеллен.

Как пишет издание, глава американского Минфина высказалась за наращивание коммуникации между сторонами, что может привести к налаживанию двусторонних отношений. "У нас есть озабоченности в сфере национальной безопасности, и, если проводимая нами политика имеет непредвиденные последствия для Китая в более широком смысле, нам важно иметь возможность услышать их озабоченности и, вероятно, заняться ими", - указала Йеллен, добавив, что озабоченность США вызывают также "экономические практики" Пекина.