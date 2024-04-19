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Глава МИД Японии и генсек НАТО договорились продолжать сотрудничество в поддержке Украины

Глава МИД Японии и генсек НАТО договорились продолжать сотрудничество в поддержке Украины Япония и НАТО будут продолжать сотрудничать для оказания поддержки Украине, а также координировать действия по ситуации в других регионах.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 05:47
Глава МИД Японии и генсек НАТО договорились продолжать сотрудничество в поддержке Украины

Япония и НАТО будут продолжать сотрудничать для оказания поддержки Украине, а также координировать действия по ситуации в других регионах.

Как передает Report, об этом на встрече в Италии договорились глава японского МИД Ёко Камикава и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщило японское внешнеполитическое ведомство, они обсудили ситуацию в Украине и "региональные ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе", а также "подтвердили тесную координацию по поддержке Украины и других регионов".

Кроме того, японский министр положительно оценила тот факт, что НАТО "в последние годы обратила внимание на Индо-Тихоокеанский регион", отметив при этом "неделимость безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Согласился с этим и Столтенберг, который подчеркнул, что "безопасность Азии и Европы связаны", а "то, что происходит в Азии, важно для Европы", и наоборот, в связи с чем "Япония является важным партнером НАТО". Стороны договорились продвигать сотрудничество "в области кибербезопасности, космоса и стратегической коммуникации".

Отметим, что в последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

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