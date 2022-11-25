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Глава МИД Великобритании встретился с президентом Украины

Глава МИД Великобритании встретился с президентом Украины Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 15:49
Глава МИД Великобритании встретился с президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом британский министр в Twitter.

"Президент Зеленский, Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам обещание сегодня. Британия намерена сдержать его", - отметил министр.

Отметим, что Великобритания выделяет 3 млн фунтов стерлингов (примерно 3,63 млн долларов) на восстановление жизненно важной инфраструктуры и еще 5 млн (чуть меньше 6,05 млн долларов) на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которые находятся под угрозой голода.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил свой первый визит в Киев, во время которого он пообещал продолжить твердую поддержку Украины.

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