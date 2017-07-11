Глава МИД Великобритании назвал грабежом плату Евросоюзу за Brexit

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "грабительскими" счета, которые Брюссель может выставить Лондону за выход страны из Евросоюза, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что суммы, которые я видел, кажутся мне грабительскими", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос в парламенте. Речь идет о десятках миллиардов евро.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года - спустя ровно два года после запуска Brexit.