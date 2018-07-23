Глава МИД Великобритании: Есть риск, что упорядоченного Brexit не будет

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Риск того, что согласованного между ЕС и Лондоном Brexit не произойдет, сохраняется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом в Берлине.

"Есть определенный риск того, что упорядоченного Brexit не будет", - сказал он.

В то же время Д.Хант подчеркнул, что британские власти хотят конструктивных отношений с ЕС.