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    Глава МИД Великобритании: Есть риск, что упорядоченного Brexit не будет

    Джереми Хант: Британские власти хотят конструктивных отношений с ЕС

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Риск того, что согласованного между ЕС и Лондоном Brexit не произойдет, сохраняется.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом в Берлине.

    "Есть определенный риск того, что упорядоченного Brexit не будет", - сказал он.

    В то же время Д.Хант подчеркнул, что британские власти хотят конструктивных отношений с ЕС.

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