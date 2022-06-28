Глава МИД Украины: Больно наблюдать за реакцией обычных россиян в соцсетях

Обычные россияне в соцсетях выражают радость в связи с ракетными ударами России по Кременчугу.

Обычные россияне в соцсетях выражают радость в связи с ракетными ударами России по Кременчугу.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Больно наблюдать за реакцией России на удар по ТРЦ Кременчуга. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удара вообще не было", - написал он.

Отметим, что число погибших в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге достигло 15 человек. Госслужба ЧС Украины сообщила о том, что на данный момент известно о 59 пострадавших. 25 из них были госпитализированы, один человек погиб в больнице.