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Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает необходимым ускорить подготовку анализа политики в области безопасности, в котором будет рассмотрен вопрос о возможном вступлении страны в НАТО.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 16:07
Глава МИД Швеции призвала ускорить анализ заявки на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает необходимым ускорить подготовку анализа политики в области безопасности, в котором будет рассмотрен вопрос о возможном вступлении страны в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Radio Sweden.

Уточняется, что доклад планировалось представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы соответствующая работа была завершена 13 мая.

"Она (Линде) заявляет Radio Sweden, что ситуация в Украине продолжает ухудшаться, Финляндия уже представила свой анализ. Таким образом, на Швецию оказывается давление, чтобы она поторопилась", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Swedish FM urges to speed up analysis of NATO membership application

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