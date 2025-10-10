Глава МИД Польши прибыл в Украину
- 10 октября, 2025
- 12:44
Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл с визитом в Украину.
Как передает Report, об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Козицкий сообщил, что Радослав Сикорский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область.
"Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей ", - рассказал Козицкий.
Председатель Львовской ОГА поблагодарил Польшу за поддержку и солидарность в самые трудные времена.
Напомним, что из-за российской атаки в ночь на 5 октября в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, в том числе 15-летняя девушка.
