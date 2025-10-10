Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Глава МИД Польши прибыл в Украину

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 12:44
    Глава МИД Польши прибыл в Украину

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл с визитом в Украину.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

    Козицкий сообщил, что Радослав Сикорский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область.

    "Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей ", - рассказал Козицкий.

    Председатель Львовской ОГА поблагодарил Польшу за поддержку и солидарность в самые трудные времена.

    Напомним, что из-за российской атаки в ночь на 5 октября в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, в том числе 15-летняя девушка.

    Польша Радослав Сикорский Украина российско-украинская война
    Polşa XİN başçısı Ukraynaya səfər edib
    Polish Foreign Minister visits Ukraine

    Последние новости

    13:28

    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    13:26

    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

    Финансы
    13:24

    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    13:18

    Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

    В регионе
    13:18

    Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

    Другие страны
    13:17

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

    ИКТ
    13:17

    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    13:13

    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей