На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой выше 5

В Камчатском крае России зарегистрированы два землетрясения магнитудами 5,8 и 5,4.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию подтвердили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первое землетрясение произошло в 178 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25,8 км. Второе - в 319 км от города, очаг залегал на глубине 61,5 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.