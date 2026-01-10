Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой выше 5

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 12:26
    На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой выше 5

    В Камчатском крае России зарегистрированы два землетрясения магнитудами 5,8 и 5,4.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию подтвердили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    По данным сейсмологов, первое землетрясение произошло в 178 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25,8 км. Второе - в 319 км от города, очаг залегал на глубине 61,5 км.

    Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

    Камчатка землетрясение магнитуда Россия

