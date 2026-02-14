Рубио: США задаются вопросом, насколько серьезно РФ настроена прекратить войну с Украиной

Соединенные Штаты задаются вопросом, насколько Россия настроена прекратить войну с Украиной, и возможно ли найти приемлемые для обеих сторон условия.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не знаем, насколько серьезно россияне настроены прекратить войну. Они заявляют, что настроены. Но на каких условиях они готовы это сделать и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины, на которые Россия всегда согласится - вот вопрос. И скажу честно, пока это остается недостижимым", - сказал он.

Рубио напомнил, что США ввели дополнительные санкции против российских нефтяных компаний, а также получили от Индии обязательство прекратить закупки российской нефти.

"Европа также предпринимает шаги. Продолжается программа PURL, в рамках которой американское вооружение поставляется для поддержки Украины. Все это продолжается. Мы добились прогресса в том смысле, что впервые за несколько лет, по крайней мере на техническом уровне, военные представители обеих сторон встретились на прошлой неделе", - сказал Рубио.