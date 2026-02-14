В Азербайджане еще 250 бенефициарам окажут поддержку в расширении бизнеса

В рамках "Проекта поддержки занятости", реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения при финансовой поддержке Всемирного банка, в этом году еще 250 бенефициарам будет оказана дополнительная поддержка для расширения их бизнеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, в связи с этим будет проведен очередной конкурс "Поощрительные премии". В конкурсе будут отобраны лица, которые в рамках проекта приобрели оборудование в сферах производства и услуг, создали малый бизнес и соответствуют условиям.

Отобранным участникам в подготовке бизнес-планов помимо Государственного агентства занятости, действующего в подчинении министерства, будет оказывать поддержку также Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Затем им будет предоставлено дополнительное оборудование для расширения бизнеса.

Отмечается, что до настоящего времени в рамках проекта оказана поддержка в обеспечении самозанятости 26 тыс. безработных.