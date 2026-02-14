Ван И: Попытки отделить Тайвань от Китая могут спровоцировать серьезный конфликт с США

Перспективы двусторонних отношений Китая и США имеют два возможных сценария, при этом один из них может спровоцировать серьезный конфликт между странами.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, первый сценарий предполагает взаимопонимание и конструктивный диалог: если США будут объективно оценивать интересы Китая и проводить прагматичную политику, обе страны смогут расширять сотрудничество, укреплять экономические и политические связи, а также способствовать стабильности в мире.

"Вторая - это попытки разрыва связей с Китаем, цепочек поставок и противопоставления Китаю во всем на чисто эмоциональной основе. Такие действия, включая создание небольших эксклюзивных союзов и попытки отделить Тайвань от Китая, могут спровоцировать серьезный конфликт между странами', - сказал Ван И.

Глава МИД подчеркнул, что Китай готов к любым рискам, и уверен в долгосрочной перспективе отношений с США.