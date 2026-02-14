Госсекретарь США: Разногласия с Китаем необходимо урегулировать мирным путем

США и Китай - две крупные державы с обширными глобальными интересами, однако их национальные интересы нередко не совпадают.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Их национальные интересы и наши не всегда будут совпадать, и мы обязаны перед мировым сообществом управлять этими разногласиями как можно лучше, разумеется, избегая конфликтов - как экономических, так и более серьезных. Поэтому поддержание коммуникации в этом контексте крайне важно",- отметил он.

По словам Рубио, в сферах, где интересы двух стран совпадают, возможно конструктивное сотрудничество.

"Там, где наши интересы совпадают, мы можем работать вместе и оказывать позитивное влияние на мир. Мы ищем такие возможности для взаимодействия", - подчеркнул госсекретарь.

Он также добавил, что Вашингтон считает необходимым поддерживать отношения с Пекином, как и с другими странами, представленным на конференции. При этом любые договоренности, по его словам, не должны идти в ущерб национальным интересам США.

"Откровенно говоря, мы ожидаем, что Китай будет действовать в своих национальных интересах - так же, как мы ожидаем этого от любого государства. Задача дипломатии - ориентироваться в ситуациях, когда наши национальные интересы вступают в противоречие, и по возможности делать это мирным путем", - заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что на США лежит особая ответственность, поскольку всё, что происходит в торговых отношениях между США и Китаем, имеет глобальные последствия.

"Это касается не только Соединённых Штатов, но и всего Запада в целом. Нам следует стремиться управлять этими разногласиями так, чтобы по возможности избегать ненужной напряжённости", - отметил он.

В то же время Рубио признал наличие фундаментальных противоречий между странами.

"Никто не питает иллюзий. Между нашими странами - и между Западом и Китаем - существуют глубокие разногласия, которые сохранятся в обозримом будущем по целому ряду причин. И по ряду этих вопросов мы рассчитываем работать вместе с вами", - подытожил он.