    В Украине сотни тысяч потребителей остались без света после ударов РФ

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 12:50
    В Украине сотни тысяч потребителей остались без света после ударов РФ

    Сотни тысяч потребителей в нескольких регионах Украины остались без света в результате очередных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 10 января.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство энергетики Украины.

    "В результате в Днепропетровской области обесточены более 130 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

    В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению электричества после предыдущей атаки. За сутки свет удалось вернуть более чем 350 тыс. жителей столицы.

    Однако около 10 тыс. потребителей Киевской области, по-прежнему остаются без электроэнергии. На левом берегу Днепра и в части Киевской области введены аварийные отключения, на правом берегу - действуют графики покадровых отключений.

    Особо сложная ситуация сохраняется в прифронтовых и пограничных регионах, где восстановление энергоснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

    "В большинстве областей Украины продолжают применяться вынужденные меры ограничения - графики покадровых отключений и ограничения мощности для промышленных объектов", - отмечает ведомство.

    Rusiyanın zərbələrindən sonra Ukraynada yüz minlərlə istehlakçı işıqsız qalıb

