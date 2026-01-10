В Украине сотни тысяч потребителей остались без света после ударов РФ

Сотни тысяч потребителей в нескольких регионах Украины остались без света в результате очередных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 10 января.

Как передает Report, об этом сообщает министерство энергетики Украины.

"В результате в Днепропетровской области обесточены более 130 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению электричества после предыдущей атаки. За сутки свет удалось вернуть более чем 350 тыс. жителей столицы.

Однако около 10 тыс. потребителей Киевской области, по-прежнему остаются без электроэнергии. На левом берегу Днепра и в части Киевской области введены аварийные отключения, на правом берегу - действуют графики покадровых отключений.

Особо сложная ситуация сохраняется в прифронтовых и пограничных регионах, где восстановление энергоснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

"В большинстве областей Украины продолжают применяться вынужденные меры ограничения - графики покадровых отключений и ограничения мощности для промышленных объектов", - отмечает ведомство.