    Polşa XİN başçısı Ukraynaya səfər edib

    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:48
    Polşa XİN başçısı Ukraynaya səfər edib

    Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Ukraynaya səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Lvov vilayəti Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Maksim Kozitski məlumat verib.

    O bildirib ki, nazir işgüzar səfərlə Lvova gəlib.

