Polşa XİN başçısı Ukraynaya səfər edib
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 12:48
Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Ukraynaya səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Lvov vilayəti Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Maksim Kozitski məlumat verib.
O bildirib ki, nazir işgüzar səfərlə Lvova gəlib.
