    Завтра в Баку ожидается 16, а в регионах - 17 градусов тепла

    Экология
    • 10 января, 2026
    • 12:46
    В Баку и на Абшеронском полуострове 11 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман и морось, северо-западный ветер сменится юго-западным.

    Температура воздуха составит ночью 3-5, днем ​​- 11-16 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем ​​- 65-70%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман, порывистый западный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 0-5, а днем ​​- 12-17 градусов тепла. В горах ночью температура составит 0-5 градусов мороза, а днем ​​- 7-12 градусов тепла.

    Sabah Bakıda 16, rayonlarda 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
    Azerbaijan weather forecast for January 11

