Завтра в Баку ожидается 16, а в регионах - 17 градусов тепла
Экология
- 10 января, 2026
- 12:46
В Баку и на Абшеронском полуострове 11 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман и морось, северо-западный ветер сменится юго-западным.
Температура воздуха составит ночью 3-5, днем - 11-16 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 65-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 0-5, а днем - 12-17 градусов тепла. В горах ночью температура составит 0-5 градусов мороза, а днем - 7-12 градусов тепла.
Последние новости
13:08
В иранском Кермане протестующие сожгли мечетьВ регионе
12:56
Индонезия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска из-за сексуального контентаДругие страны
12:50
В Украине сотни тысяч потребителей остались без света после ударов РФДругие страны
12:47
Консультативный совет религиозных конфессий Азербайджана направил письмо Ильхаму АлиевуРелигия
12:46
Завтра в Баку ожидается 16, а в регионах - 17 градусов теплаЭкология
12:29
СМИ: В Иране в ходе протестов погибли свыше 210 человекДругие страны
12:26
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой выше 5Другие страны
12:23
МВД: Полиция за сутки изъяла из незаконного оборота 31 кг наркотиковПроисшествия
12:01