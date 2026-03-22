Глава МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане
- 22 марта, 2026
- 06:51
Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане и скоро сможет вернуться на родину.
Как передает Report, об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
Он подчеркнул, что работа над освобождением второго задержанного в Иране японца продолжается.
"Мы работаем над скорейшим освобождением второго нашего гражданина", - сказал Мотэги.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.
По состоянию на 20 марта из Ирана в Азербайджан с начала эскалации были эвакуированы 17 граждан Японии.