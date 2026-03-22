    Глава МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане

    • 22 марта, 2026
    • 06:51
    Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане и скоро сможет вернуться на родину.

    Как передает Report, об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

    Он подчеркнул, что работа над освобождением второго задержанного в Иране японца продолжается.

    "Мы работаем над скорейшим освобождением второго нашего гражданина", - сказал Мотэги.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    По состоянию на 20 марта из Ирана в Азербайджан с начала эскалации были эвакуированы 17 граждан Японии.

    XİN başçısı: İranın azad etdiyi Yaponiya vətəndaşı Azərbaycandadır
    В Китае раскрыли прогноз роста ВВП к 2030 году

    Япония может направить ВМС в Ормузский пролив для разминирования

    В Иране ответили на ультиматум Трампа по открытию Ормузского пролива

    Военный вертолет Катара упал в море из-за технической неисправности

    На Кубе произошел третий за месяц тотальный блэкаут

    Число пострадавших при атаке на израильский Арад возросло до 88 - ОБНОВЛЕНО

    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    Иранское телевидение сообщило о бомбардировках военных объектов в Йезде

