Глава МИД Норвегии призвал поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 14:38
Азербайджан и Армения движутся в направлении процесса нормализации и заключения финального мирного договора.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эслен Барт Эйде на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ в Вене.
"Азербайджан и Армения демонстрирую волю двигаться вперед, найти решение и реализовать договоренность [достигнутую в Вашингтоне]. Мы должны не только приветствовать это, но и оказать им поддержку", - заявил глава норвежского МИД.
По его словам, это необходимо для конструктивного прогресса в одном из вопросов, которыми ОБСЕ занималась в течение многих лет.
