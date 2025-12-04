Глава МИД Норвегии призвал поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения движутся в направлении процесса нормализации и заключения финального мирного договора.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эслен Барт Эйде на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

"Азербайджан и Армения демонстрирую волю двигаться вперед, найти решение и реализовать договоренность [достигнутую в Вашингтоне]. Мы должны не только приветствовать это, но и оказать им поддержку", - заявил глава норвежского МИД.

По его словам, это необходимо для конструктивного прогресса в одном из вопросов, которыми ОБСЕ занималась в течение многих лет.