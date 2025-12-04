Norveç XİN başçısı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin dəstəklənməsinə çağırıb
Digər ölkələr
- 04 декабря, 2025
- 14:51
Azərbaycan və Ermənistan normallaşma prosesi və yekun sülh müqaviləsinin bağlanması istiqamətində hərəkət edir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Norveçin xarici işlər naziri Eslen Bart Eyde Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclasında bildirib.
"Azərbaycan və Ermənistan irəliləmək, həll tapmaq və Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmanı həyata keçirmək üçün iradə nümayiş etdirir. Biz bunu yalnız alqışlamamalı, həm də onlara dəstək verməliyik", - Norveç XİN başçısı deyib.
Onun sözlərinə görə, bu, ATƏT-in uzun illər ərzində məşğul olduğu məsələlərdən birində konstruktiv irəliləyişə nail olmaq üçün önəmlidir.
Son xəbərlər
15:25
Foto
Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:24
İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcəkDigər ölkələr
15:23
"AzerGold"un Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənibSənaye
15:19
EIB Bakı metrosunun modernləşdirilməsi layihəsinin 50 %-nə qədərini maliyyələşdirməyə hazırdır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
15:16
Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası dekabrın 8-də keçiriləcəkDigər ölkələr
15:16
Foto
Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edibEnergetika
15:15
Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edibDigər ölkələr
15:07
Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaqRegion
15:01
Foto