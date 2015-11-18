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    Глава МИД Люксембурга: Институт шенгена в ЕС сейчас важнее евро

    Если потерпит поражение шенген, то потерпит поражение европейское самосознание

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Институт шенгена в условиях миграционного кризиса важнее для целостности ЕС, чем единая европейская валюта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД председательствующего в ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.

    "Если потерпит поражение шенген, то потерпит поражение европейское самосознание", - заявил Ассельборн. 

    "Думаю, что сейчас шенген, возможно, даже важнее евро", - добавил он. Ж. Ассельборн выразил надежду, что в случае, если страны Евросоюза смогут действовать сообща, то ЕС удастся успешно преодолеть миграционный кризис.

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