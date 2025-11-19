Глава МИД: Литва откроет границу с Беларусью завтра
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 16:13
Литва в течение суток откроет границу с Беларусью.
Как передает Report cо ссылкой на литовские СМИ, об этом на заседании правительства заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.
"В целях обеспечения внутренней безопасности целесообразно отменить ограничения",- сказал он. При этом он не исключил, что в дальнейшем Литва может снова закрыть границу.
Речь идет об открытии двух последних пограничных КПП - Мядининкай и Шальчининкай. Литва называла поводом для закрытия границы участившиеся запуски метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики.
Погранпункты были закрыты с 29 октября. Изначально литовская сторона планировала открыть границу 30 ноября.
Последние новости
17:09
СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по УкраинеДругие страны
17:08
Фото
Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартирВнутренняя политика
17:00
Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничествеНаука и образование
16:55
В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвиненийДругие страны
16:52
Фото
Видео
Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2Искусство
16:51
Фото
Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в АзербайджанеCOP29
16:49
Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджетаЭнергетика
16:48
Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:47
Фото