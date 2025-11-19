Глава МИД: Литва откроет границу с Беларусью завтра

Литва в течение суток откроет границу с Беларусью.

Как передает Report cо ссылкой на литовские СМИ, об этом на заседании правительства заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

"В целях обеспечения внутренней безопасности целесообразно отменить ограничения",- сказал он. При этом он не исключил, что в дальнейшем Литва может снова закрыть границу.

Речь идет об открытии двух последних пограничных КПП - Мядининкай и Шальчининкай. Литва называла поводом для закрытия границы участившиеся запуски метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики.

Погранпункты были закрыты с 29 октября. Изначально литовская сторона планировала открыть границу 30 ноября.