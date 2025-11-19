Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Глава МИД: Литва откроет границу с Беларусью завтра

    • 19 ноября, 2025
    • 16:13
    Глава МИД: Литва откроет границу с Беларусью завтра

    Литва в течение суток откроет границу с Беларусью.

    Как передает Report cо ссылкой на литовские СМИ, об этом на заседании правительства заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

    "В целях обеспечения внутренней безопасности целесообразно отменить ограничения",- сказал он. При этом он не исключил, что в дальнейшем Литва может снова закрыть границу.

    Речь идет об открытии двух последних пограничных КПП - Мядининкай и Шальчининкай. Литва называла поводом для закрытия границы участившиеся запуски метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики.

    Погранпункты были закрыты с 29 октября. Изначально литовская сторона планировала открыть границу 30 ноября.

    Лента новостей