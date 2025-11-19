İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Litva Belarusla iki sərhəd keçid məntəqəsini açır

    Belarus Litvadan iki sərhəd keçid məntəqəsinin açılması ilə bağlı rəsmi bildiriş alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarus Dövlət Sərhəd Komitəsi məlumat yayıb.

    "Noyabrın 20-də Minsk vaxtı ilə saat 1:00-dan başlayaraq Litva hakimiyyəti Kamennı Loq-Medininkay və Benyakoni-Şalçininkay sərhəd-keçid məntəqələrini açmağı planlaşdırır", - deyə məlumatda bildirilir.

    Belarus Sərhəd Xidməti isə Belarus-Litva sərhədində insanların və nəqliyyat vasitələrinin keçidini bərpa etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

    Литва официально уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска - ОБНОВЛЕНО

