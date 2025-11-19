Litva Belarusla iki sərhəd keçid məntəqəsini açır
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 22:08
Belarus Litvadan iki sərhəd keçid məntəqəsinin açılması ilə bağlı rəsmi bildiriş alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarus Dövlət Sərhəd Komitəsi məlumat yayıb.
"Noyabrın 20-də Minsk vaxtı ilə saat 1:00-dan başlayaraq Litva hakimiyyəti Kamennı Loq-Medininkay və Benyakoni-Şalçininkay sərhəd-keçid məntəqələrini açmağı planlaşdırır", - deyə məlumatda bildirilir.
Belarus Sərhəd Xidməti isə Belarus-Litva sərhədində insanların və nəqliyyat vasitələrinin keçidini bərpa etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.
