Глава МИД: Литва не пустит самолет Путина по пути в Будапешт

Литва не пропустит самолет российского президента Владимира Путина по дороге в Венгрию на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report cо ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Он отметил, что считает невозможным, чтобы самолет Путина залетел в воздушное пространство Литвы.

"Я не могу представить, чтобы он [самолет президента России] пересек наше воздушное пространство... Есть другие способы, если он хочет туда добраться [в Будапешт], я бы искал альтернативы", – сказал Будрис.