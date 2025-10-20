Глава МИД: Литва не пустит самолет Путина по пути в Будапешт
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 16:34
Литва не пропустит самолет российского президента Владимира Путина по дороге в Венгрию на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Report cо ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
Он отметил, что считает невозможным, чтобы самолет Путина залетел в воздушное пространство Литвы.
"Я не могу представить, чтобы он [самолет президента России] пересек наше воздушное пространство... Есть другие способы, если он хочет туда добраться [в Будапешт], я бы искал альтернативы", – сказал Будрис.
