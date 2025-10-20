Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Глава МИД: Литва не пустит самолет Путина по пути в Будапешт

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 16:34
    Глава МИД: Литва не пустит самолет Путина по пути в Будапешт

    Литва не пропустит самолет российского президента Владимира Путина по дороге в Венгрию на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report cо ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

    Он отметил, что считает невозможным, чтобы самолет Путина залетел в воздушное пространство Литвы.

    "Я не могу представить, чтобы он [самолет президента России] пересек наше воздушное пространство... Есть другие способы, если он хочет туда добраться [в Будапешт], я бы искал альтернативы", – сказал Будрис.

    Litva Putinin təyyarəsinin ölkə ərazisindən keçməsinə icazə verməyəcək
    Impossible for Putin's plane to enter Lithuanian airspace, FM Budrys says

