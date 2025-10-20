İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Litva Putinin təyyarəsinin ölkə ərazisindən keçməsinə icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    20 oktyabr, 2025
    16:54
    Litva Putinin təyyarəsinin ölkə ərazisindən keçməsinə icazə verməyəcək

    Litva Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təyyarəsinin ölkənin hava məkanından keçməsinə icazə verməyəcək.

    "Report" Litva mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Kyastutis Budris deyib.

    Məlumata görə, Putin amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşmək üçün Macarıstana gedəcək.

    O qeyd edib ki, Putinin təyyarəsinin Litvanın hava məkanına daxil olmasını qeyri-mümkün hesab edir.

    "Mən onun (Rusiya prezidentinin təyyarəsinin) bizim hava məkanımızı keçməsini təsəvvür edə bilmirəm. Əgər o, oraya (Budapeştə) getmək istəyirsə, başqa yollar var, mən alternativlər axtarardım", - K.Budris bildirib.

    Глава МИД: Литва не пустит самолет Путина по пути в Будапешт
    Impossible for Putin's plane to enter Lithuanian airspace, FM Budrys says

